‘Öncelikli hedefimiz A takıma oyuncu vermek’

HALİL ÖZTÜRK

U 19 Bölgesel Gelişim Liginde Çorum FK dördüncü maçlar sonunda yeniden liderliğe oturdu.

Kırmızı Siyahlılar önceki hafta Orduspor’a devrettiği liderliği rakibini 3-0 gibi net bir skorla yenerek koltuğu geri aldı.

Grubun diğer maçlarında ise Sivas Belediyespor, Kırıkkale Büyük Anadolu deplasmanında aldığı 3-0’lık galibiyet ile ikinci sıraya yükselirken, Erzincanspor ile Formül Erbaaspor takımları ise 1-1 berabere kaldılar. Dört hafta sonunda grupta beş takımında birincilik şansının bulunması mücadelenin kalan üç devrede de oldukça zorlu geçeceğini ortaya koyuyor.

Ligde ilk devrenin son haftasında Çorum FK en yakın takipcisi Sivas Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

‘Önceliğimiz üst yapıya oyuncu vermek’

Çorum FK U 19 Teknik Direktörü Ömer Özer önceliklerinin üst yapıya en fazla sayıda oyuncu vermek olduğunu söyledi. Özer takım olarak eksikleri olduğunu bunları çok çalışarak gidermek için yoğun bir tempoda antrenman yaptıklarını belirterek ‘Grupta takımlar arasında güç dengesi birbirine çok yakın.

Bizde maç maç bakarak yolumuza devam ediyoruz. Şu anda istediğimiz noktadayız ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Futbolcularıma söylediğim maç maç bakıyoruz. Her maç final olarak görüyor ve ona göre hazırlanıyoruz. Benim teknik adam olarak önceliğim kesinlikle A takıma en fazla sayıda sporcu vermek. Şampiyonluk ikinci planda. Hem A takıma sporcu verip hemde şampiyonluk kazanırsak bu çok daha güzel olur. Grupta ilk devrenin son maçında Sivas Belediyespor ile karşılaşacağız. Güçlü bir rakip bu maçla tüm rakiplerimizi görme imkanı bulacağız. Bu maçtan da puan yada puanlar alarak dönmek ve ilk devreyi liderlik koltuğunda kapatmak istiyoruz’ dedi.