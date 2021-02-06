Öncelikli hedefimiz play-off’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın ara transfer döneminde Zonguldak Kömürspor’dan kadrosuna kattığı tecrübeli isim Murat Türkkan hedeflerinin play-off’dan şampiyon olarak üst lige çıkmak olduğunu söyledi.

Tecrübeli futbolcu önceki yıllarda da Çorum FK ile transfer görüşmeleri olduğunu ancak gerçekleşmediğini belirterek ‘Bu sene gelmemdeki en büyük faktörlerden biri İsmet hocanın burda olnması. Kendisi ile daha öncede birlikte çalışmıştık. Çorum’un kulüpten beklentisini kulübün ne vermek istediğini bildiğim ve katkı sağlayacağımı düşündüğüm için burayı tercih ettim. İnşallah beklenen hedefler doğrultusunda elimizden gelenin en iyisi yaparak ilk önce bu takımı Play-Off’a sokarız, oradan da şampiyon olmak için elimizden gelen en iyi oyunu sergilemeyi başarırız. Herkese başarılı bir Çorumspor izletiriz inşallah.

‘Nerde görev verilirse orda oynarım’

Kendimi daha iyi hissediyorum diye bir şey yok. Oynadığım maçların yarısını ön libero, yarısını stoper oynadım. Burada oynarsam daha katkı sağlarım diye bir şey yok açıkçası. İsmet Hoca ile bundan önce çalıştığımda da ön libero oynadım. Stoper de oynuyorum.Tamamen takımın ihtiyacına göre, yani benim kendimi daha iyi hissettiğim bir yer yok açıkçası.

‘Galibiyetten başka bir düşüncemiz yok’

Bizim puan kaybına tahammülümüz yok. Bizim için tek skor, galibiyet olması lazım Play-Off’a yaklaşabilmemiz adına. Ona göre çalışıyoruz. Galibiyetten başka bir düşüncemiz yok. Ama futbol bu. Ne olacağını herkes gibi biz de bilmiyorum. Ama biz galip gelmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.