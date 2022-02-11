Onlar inandı sizler de inanın

Çorum FK ligin 24. hafta maçında yarın sahasında Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak.

Kırmızı Siyahlılar son iki maçı kazanarak yakaladığı çıkışı bu maçıda kazanarak devam ettirmek ve yeniden play-off potası içinde yer almak istiyor.

Devre arasında sıkıntılı günler geçiren ve ikinci yarının ilk iki maçından mağlubiyet ile ayrılarak zirveden uzaklaşan kırmızı siyahlı takım sonraki iki maçta aldığı galibiyetler ile moral olarak ta ayağa kalktı. Hafta başından itibaren bu maça hazırlanan kırmızı siyahlı takımda sakatlıkları bulunan Muhsin ve Emre yarınki maçta forma giyemeyecek.

Ligde son iki maçı kazanmanın verdiği moralle Kahramanmaraşspor maçına hazırlanan kırmızı siyahlı takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Bu maçı alarak yeniden play-off potası içine girmek isteyen Çorum FK’da takımın sahada vereceği mücadeleye tribünde taraftarın destek vermesi son derece önemli.

Konuk Kahramanmaraşspor ise ligde kalma mücadelesi veriyor. İlk yarı çok kötü geçiren kırmızı beyazlılar devre arasında kadrosunu güçlendiren Kahramanmaraşspor ilk hafta Serik deplasmanında farklı kazandıktan sonra evinde Etimesgut ile berabere kaldı ardından Bayburtspor’a farklı mağlup oldu.

Geçen hafta ise evinde ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçta Sarıyer ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı Beyazlılar yarınki maçtan alacağı puan yada puanlarla moral bulmak ve ligde kalma umutlarını artırmak istiyor. Saat 13’de Şehir Stadyumunda başlayacak Çorum FK - Kahramanmaraşspor maçını Ankara bölgesi hakemi Efe Tanrıverdi yönetecek.