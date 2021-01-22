Onur Tekin de Ispartaspor’da

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da ligin ikinci yarısı için kiralık olarak verilmesi kararlaştırılan kaleci Onur Tekin de Isparta32spor’a verildi.

Kırmızı Siyahlı takımın alt yapısından yetişen ve önceki sezon kazanılan şampiyonlukta yaptığı penaltı kurtarışları ile büyük katkı veren genç file bekcisi Onur Tekin bu sezon öncesi geçirdiği ameliyatın ardından fazla forma şansı bulamadı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir’in raporu doğrultusunda sezonun ikinci yarısı için kiraya verilmesine karar verilen Onur Tekin bu sezon üç genç isim olduğu gibi o da Isparta 32spor kulübünün formasını giyecek.

Sezon başında Batuhan Demirel’in kiralık olarak verildiği Isparta32spor’a devre arasında da genç futbolcular Muhammet Çoban ve Kerem Pala aynı sistemle gönderilmişti. Onur Tekin’in katılması ise Ispartaspor’da forma giyecek Çorum FK’lı futbolcu sayısı 4'e yükseldi.

Isparta32spor takımı 3. lig 3. grupta mücadele ediyor. İlk yarı 26 puanla yedinci sırada tamamlayan Isparta32spor takımı play-off mücadelesi veriyor.