Onur Tekin'e af çıktı

HALİL ÖZTÜRK

Manisa FK maçından sonra süresiz kadro dışı bırakılan kaleci Onur Tekin, affedildi.

Antrenmanda takım arkadaşı ile kavga ettiği gerekçesiyle Manisa FK maçından sonra teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Onur Tekin yarından itibaren takımla birlikte antrenmanlara çıkacak.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada; "26 Eylül tarihinde kadro dışı bırakılan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Onur Tekin, yarından itibaren tekrardan takımımızla birlikte antrenmanlara başlayacaktır." denildi.

Bu arada Onur Tekin, 4-0 galip gelinen Niğde Anadolu FK maçını locadan başkan Fatih Özcan'la birlikte izledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020, 19:59