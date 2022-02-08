Onur Tekin fırsatı yine iyi değerlendirdi

HARUN AKKAYA

Çorum FK alt yapısından yetişen ve kırmızı siyahlı forma ile şampiyonluk yaşayan Onur Tekin, Vanspor’da da fırsatı iyi değerlendirdi ve takımının Sakarya deplasmanında en iyi ismi seçildi.

Kırmızı Siyahlı takımda şampiyon olunan sezon yarı final rövanşında Kocaelispor maçı öncesi yaşanan ayrılıklar sonunda bu maçtaki performansı ile takımını finale taşıyan Onur Serik final maçında da beş penaltıdan ikisini kurtararak şampiyonluk kupasını Çorum’a getiren ismi olmuştu.

Sonraki süreçte geçirdiği operasyon ve form düşüklüğü nedeni ile kiraya verilen Onur Tekin bu sezon başında Vanspor’a gitmişti. Kırmızı Siyahlı takımda ikinci kaleci konumundaki Onur Tekin kaleci Aydın’ın pozitif olması üzerine Sakaryaspor maçında ilk onbirde sahaya çıktı.

Güçlü rakibi önünde performansı ile 1-1’lik ve alınan bir puanda büyük pay sahibi olan Onur Tekin Vanspor taraftarlarından da büyük övgü aldı. Onur için birinci kaleci olması gerekir diyen Vanspor taraftarları genç kaleciye büyük moral oldu.

Onur Tekin’in bundan sonraki süreçte göstereceği performans ile daha büyük kulüplere transferinin önüne açabilir. Onur’un bu performansı Çorum spor camiasında da büyük memnunlukla karşılandı.