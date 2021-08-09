Onur Tekin rakip oldu

Çorum FK’nın genç file bekcisi Onur Tekin yeni sezonda rakip oldu. Onur Tekin yeni sezonda Çorum FK’nın grubunda mücadele edecek Silahtaroğlu Vanspor kulübüne kiralandı.

Kırmızı Siyahlı takımın alt yapısında forma giydikten sonra 2017-18 sezonunda A takıma çıkan ve Çorum FK’nın şampiyon olduğu sezon çok kritik yarı final rövanş ve final maçlarındaki performansı ile büyük takdir toplamıştı.

Finalde kurtardığı penaltılarla takımına Şampiyonluk getiren isim olan Onur Tekin bir yıl kırmızı siyahlı takımın kalesini koruduktan sonra geçtiğimiz sezon kiralık olarak Isparta32spor takımına kiralık olarak verilmişti. Bu takımda da şampiyonluk sevinci yaşayan Onur Tekin bu sezonda kiralık verilecek isimler arasında açıklanmıştı.

Yapılan görüşmeler sonunda Onur Tekin Çorum FK’nın grubunda mücadele edecek Silahtaroğlu Vanspor kulübüne sezon sonuna kadar kiralık olarak verildi.

Yeni takımı ile anlaşmasının ardından çalışmalara başlayan Onur Tekin 3. ligde 9 play-offa 2 2. ligde ise 26 maçta forma giydi.