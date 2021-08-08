Onur Tekin Vanspor yolunda

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın şampiyon olduğu sezonki performansı ile büyük beğeni toplayan kaleci Onur Tekin yeni sezon için Vanspor yolunda.

Geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak Ispartaspor’da geçiren ve bu takımla şampiyonluk sevinci yaşayan Onur Tekin’in bu sezonda kiralık verileceği açıklanmıştı. Genç file bekcisi 2. Lig Kırmızı Grupta Çorum fK’nın rakiplerinden Vanspor ile temasta olduğu öğrenildi.

Çorum fK Sportif Direktörü Oğuzhan Yalçın, Onur Tekin’in kiralık olarak Vanspor’a verilmesi yönündeki görüşmelerin sürdüğünü bunun netlik kazanmasını beklediklerini söyledi.