Onur’a ‘Kaya’ desteği

HALİL ÖZTÜRK

Şampiyonlukta herkesin payı var kuşkusuz fakat kaleci Onur’un herkesten biraz fazla. Koca bir sezon sadece dört maç kaleye geçmişsin ve en kritik iki maç Kocaelispor deplasmanı ve ardından finalde kaleye geçen Onur penaltılarda omzundaki yük iki katına çıktı.

Teknik Direktör Bahri Kaya penaltı atışları öncesinde genç kaleciyi karşısına alarak kısa bir konuşma yaptı. Ona olan inancını dile getirdi ve rahat olmasını istedi. Genç Onur ise aldığı sorumluluğu yerine getirdi ve iki penaltı atışını kurtararak bir anlamda memketitinin takımını şampiyonluğa taşıdı. Tebrikler Onur.

Bahri Kaya sezonu değerlendirecek

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya bugün yeni sezonu değenlendirecek. Tecrübeli teknik adam bugün yapacağı basın açıklaması ile göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmalar ve uzandıkları şampiyonluklu ilgili kamuoyuna bilgilendirecek. Kaya’nın açıklamasında yeni sezonla ilgili görüş ve düşünceleri hakkında da camiaya mesaj vermesi bekleniyor.

Penaltılarda iki farklı tepki

Yeni Çorumspor’un şampiyonluğu kazandığı Serik Belediyespor maçında penaltı atışları sırasında yedek kulübesinde iki farklı tepki. Bir yanda içinde fırtınalar kopsada soğukkanlı görünerek penaltı vuruşunun golle sonuçlanmasını alkışlarla izleyen Başkan Fatih Özcan. Hemen yanında ise Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın’ın penaltı atışının golle sonuçlanmasına kendisini sıkarak verdiği hırs dolu görüntü. İki isimde son penaltının ardından kendilerini sahaya attılar ve büyük coşku yaşadılar.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2019, 10:41