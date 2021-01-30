HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’dan orta sahaya bir tecrübeli isim daha takviye edildi. Kırmızı Siyahlılar en son Zonguldak Kömürspor formasını giyen Murat Türkkan ile anlaştı.

Murat Türkkan 1983 Üsküdar doğumlu. 2002 yılında Bağcılarspor kulübünde ilk profesyonem imzayı atan Murat Türkkan ardından Gebzespor, Fethiyespor, Mamak FK, Tarsus İdman Yurdu yeniden Fethiyespor, Atakaş Hatayspor, Körfezspor, GMG Kastamonuspor, Altay, Manisa FK, Fatih Karagümrük, önceki sezon ilk yarıda Tuzlaspor ikinci yarıda Şile Yıldızspor formalarını giydikten sonra bu sezon başında Zonguldak Kömürspor ile anlaştı.

Murat Türkkan Türkiye Kupası’nda dokuz maç bir gol, 3. ligde 80 maç 8 gol, 2. ligde 378 maç 38 gol atarken 1. ligde ise iki maç oynadı ve bir gol attı. Ligin ilk yarısında 15 maçta Zonguldak Kömürspor formasını giyen Murat Türkkan altı sarı kart gördü ve iki gol attı.

Tecrübeli futbolcu dün akşam saatlerinde Çorum’a geleceği ve son görüşmenin ardındananlaşma sağlanması halinde resmi imzayı atacak. Murat Türkkan bugün yeni takımı ile birlikte ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.