Ortaköy sahasına nihayet kavuşuyor

YÜKSEL BASAR

Ortaköy Belediye Başkanlığı ve Spor toto teşkilat başkanlığı arasında imzalanan protokol ile İlçenin Suyolu mahallesine yapılacak olan Nizami Sentetik Çim Futbol sahası inşaatı başladı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun son Çorum ziyaretinde kendisine bir dosya sunarak 60 yıllık ilçede bugüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılmış herhangibir bir yatırım bulunmadığını,bölgenin genç nüfus ve sporcu potansiyelinin bulunduğunu,İlçe Gençlerinin kültürel,sosyal ve sportif açıdan gelişiminin sağlanması gerektiğini ve Ortaköy Belediyesi bünyesinde bulunan Ortaköy Belediyesi Şapinuvaspor’un namağlup olarak Bal ligine çıkarak aynı grupda bir çok il takımı ile aynı fikstürde bulunup Çorum ilini temsil ettiğini Ancak maddi ve fiziki şartlar nedeniyle lig de tutunamayarak bir alt lige düştüğünü belirterek destek istedi.

Başkan İsbir’in ilçesi için,İlçe gençliği için göstermiş olduğu çaba ve gayret Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde de takdir görerek geçtiğimiz aylarda Ortaköy Belediye Başkanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan 3 protokol ile ilçeye yapılacak olan Voleybol ve Basketbol sahası,Gençlik Merkezi ve Nizami Sentetik Çim Futbol sahası inşaatları başladı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yapmış olduğu açıklamada; Gençlerimiz için ne kadar çaba ve gayret göstersek azdır,onlar bizim geleceğimiz,onlar ülkemizin dik duruşu ve teminatı,bir tanesinin olumsuzluklar içerisinde bulunması bizleri mutsuz eder, vermiş olduğumuz sözleri yerine getirdiğimiz için Ortaköy Belediye Başkanlığı olarak bir kez daha gururluyuz. Bu hizmetlerin ilçeme kazandırılmasında Bizlerden Desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Ak Parti MKYK üyemiz ve Çorum Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan’a, Ak Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı’ya ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik’e ilçem adına teşekkür ediyorum, İlçeme ve gençlerimize hayırlı olsun, dedi.