Osman cezalı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Gümüşhanespor deplasmanından üç puanla döndü ancak Osman Bodur’u cezalı duruma düştü.

Kırmızı Siyahlı takımın savunmadaki başarılı ismi Osman Bodur üç sarı kart ile çıktığı Gümüşhanespor ile oynanan maçta sarı kart görerek bu sezon ikinci kez dört sarı kart cezalısı duruma düştü. Osman Bodur önümüzdeki hafta sonunda oynanacak Sancaktepe Belediyespor maçında forma giyemeyecek.

Bu maçta sarı kart gören Muhammed Rıdvan ikinci sarı kartını görürken Mete ise ilk sarı kartı gördü.