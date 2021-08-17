Osman Işık Dünya Şampiyonası biletini aldı

HALİL ÖZTÜRK

Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda 90 kiloda Osman Zinnuri Işık hem sağ hem de sol kolda iki altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonasında milli takımda yer almaya hak kazandı.

Tokat’ta 81 ilden 113 kulüpten 879 sporcunun katılımı ile Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda yapılan Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 90 kiloda mücadele eden Gençlikspor’dan Osman Zinruri Işık 21 rakibi ile mücadele etti.

Sağ kolda finalde 2019’da Türkiye Şampiyonu olan Sinan Başer’i yenerek altın madamyla kazanan Osman Zinnuri Işık sol kolda ise geçtiğimiz yıl Dünya ikincisi olan Adem Ak’ı yenerek şampiyonayı iki altın madalya ile tamamladı. Işık 17-26 Eylül tarihleri arasında Gürcistan’da yapılacak Dünya Şampiyonasında milli takımda mücadele edecek.