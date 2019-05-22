Osman Zinnuri Işık Avrupa üçüncüsü

Osman Zinnuri Işık Avrupa Masterlar Bilek Güreş Şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalya kazandı. 14-23 Mayıs tarihlerinde Yunanistan’ın Ioutraki şehrinde yapılan Avrupa Masterlar Bilek Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Osman Zinnuri Işık 11 sporcunun bulunduğu 80 kiloda Ramanya’yı rakibinin birinci Ispanyol rakibinin ise ikinci olduğu müsabakalar sonunda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu başarısı ile Ekim ayı içinde Romanya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Osman Zinnuri Işık ara vermeden bu şampiyonanın hazırlıklarına başlayacak.

Milli sporcu Yunanistan’da yapılan Avrupa Şampiyonası’na tamamen kendi imkanları ile katıldığını belirten Osman Zinnuri Işık Dünya Şampiyonası için Çorumlulardan sponsorluk beklediğini belirtti.