Osman Zinnuri Işık Dünya Şampiyonası için Romanya’da

HARUN AKKAYA

Çorum Gençlikspor’un milli bilek güreşçisi Osman Zinnuri Işık Dünya Şampiyonası için Romanya’ya gitti.

Bugün başlayacak ve 3 Aralık’ta sona erecek olan Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası için Romanya’ya giden Osman Zinnuri Işık hedefinin kürsüye çıkmak olduğunu söyledi.

Tokat’ta yapılan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında 90 kiloda hem sağ hem de sol kolda birinci olarak altın madalya kazanarak milli takımda mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te bugün başlayacak olan Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladığı belirten Işık hedefinin Çorum’u ve ülkesini en güzel şekilde temsil ederek kürsüye çıkmak olduğunu söyledi.