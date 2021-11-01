Osmancık BAL’a kötü başladı:0-3

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Osmancık Belediyespor sezonun ilk maçında evinde Sorgun Belediyespor’a 3-0 yenilerek lige kötü başladı.

Grubun en iddialı takımı olarak gösterilen Sorgun Belediyespor karşısında maça hızlı başlayan temsilcimiz ilk on dakika içinde girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.

Sonraki bölümde konuk takım oyunda kontrolü ele geçirdi. İlk yarının son dakikasında sağ kanattan gelişen Sorgun atağında ceza sahası içine yapılan ortada yayın üzerinde Serdar mükemmel vurdu ve topu ağlara göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıyı bu skorla Sorgun Belediyespor önde tamamladı.

İkinci yarının başında Osmancık Belediyespor beraberlik golü için yüklendi. Hücum bölgesinde çoğalmakta zorlanan temsilcimiz son bölümde iyice risk aldı. 72. dakikada savunma arkasına atılan topla hareketlenin Selim kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla takımını rahatlatan ikinci golü attı: 0-2

85. dakikada bu golün aynı pozisyonda yine savunmanın öne çıktığı anda bu kez maçta gol perdesini açan Serdar ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla takımının üçüncü kendisinin ikinci golünü atarak maçın skorunu belirledi: 0-3.