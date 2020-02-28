Osmancık Belediyespor çıkışını Ladik’te sürdürmek istiyor

Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Osmancık Belediyespor ligin 20. haftasında yarın Ladik Belediyespor deplasmanında son dört maçlık çıkışını sürdürmek için mücadele edecek. Ladik İlçe Sentetik Çim sahada saat 14’de başlayacak maçta ev sahibi takım alt sıralardan uzaklaşmak için temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise ligde üst sıralara yaklaşmak için kazanmak istiyor.

Ligin ikinci yarısına kötü başlayan ve ilk iki maçını puansız kapattıktan sonra üç maçlık galibiyet serisi yakalayan geçtiğimiz haftada evinde grupta şampiyonluğu büyük oranda garantileyen Çarşambaspor ile 2-2 berabere kalan Osmancık Belediyespor bu çıkışını sürdürmek istiyor.

Antrenör futbolcu Turgay Doğan takım olarak kazanmanın verdiği öz güven ile her geçen hafta daha iyi oynadıklarını bunu son Çarşambaspor maçında da gösterdiklerini belirterek ‘Genç bir takımız ve öz güvenimizi kazanmamız çok önemliydi. İkinci yarıda bunu başardık ve her geçen hafta üzerine koyarak gidiyoruz. Ladik Belediyespor deplasmanında da istediğimizi alarak dönüp çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz’ dedi.