Osmancık Belediyespor, Cumhuriyet Üniversitesi adil skorla bitti: 1-1

HALİL ÖZTÜRK

Osmancık Belediyespor sahasında konut ettiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi karşısında ilk yarıyı Onur’un golü ile önde kapattı son bölümde yediği golle maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Uzatma dakikalarında temsilcimizin mutlak bir penaltısı verilmedi.



Ligde ilk hafta aldığı mağlubiyetin ardından sonraki üç haftada topladığı puanlarla zirveyi zorlayan Osmancık Belediyespor kendisi gibi aynı puanla ve zirve mücadelesi veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesipor takımını konuk etti. Tecrübeli isimlerden kurulu rakibi önünde maça tutuk başlayan Osmancık Belediyespor ilk yarıda rakibin oyun üstünlüğü karşısında pozisyon üretemedi. Sivas takımı bu yarıda 3-4 tane net pozisyona girmesine karşın son vurularda başarılı olamadılar ve kaleci Muhammed Zahid gole izin vermeyen isim oldu.



Buna rağmen 36. dakikada ani atakta golcü futbolcusu Onur’un ayağından bulduğu golle öne geçen temsilcimiz ilk yarıyı bu golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda topa daha çok sahip olmaya başlayan temsilcimiz son bölümde skoru korumak içgüdüsü ile fazla geri çekilince rakibin üstünlüğünü kabul etti.

82. dakikada beraberlik golünü bulan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi önünde bu kez temsilcimiz yeniden öne geçmek için yüklendi. Son dakikalar ise kelimenin tam anlamı ile nefes kesti. 90. dakikada ani atakta Alper topla ceza sahasına girdi rakibi tarafından düşürüldü herkes penaltı beklerken maçın hakemi devam dedi.

Bu pozisyondan bir dakika sonra savunma arkasına atılan topla Onur geriden çıktı rakibi tarafından çekilerek düşürüldü. Maçın hakemi kırmızı kartı çıkardı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırınca kart iptal oldu. Maçta karşılıklı atılan goller ile 1-1 beraberlikle sonaçlandı.



İlk yarıda konuk Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çok etkili bir futbol ortaya koydu ve kaleci Muhammed Zahid ve direkleri geçemeye konuk takım önünde Osmancık Belediyespor 36. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla Onur hareketlendi kaleci Nevzat’ın üzerinden aşırtma bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla temsilcimizin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda konuk Sivas Cumhuriyet Üniversitesi beraberlik golünü 82. dakikada buldu. Sol kanattan Muhammed Çağlar topla hareketlendi çaprazdan ceza sahasına girdi kaleci Muhammed Zahid ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu kaleci topu çıkardı dönen top aynı futbolcunun önünde kaldı bu kez yerden düzgün bir vuruşla topu Osmancık Belediyespor ağlarına göndererek maçın skorunu belirledi: 1-1

Bu skorla iki takımda puanlarını 8’e çıkardıler.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2019, 11:43