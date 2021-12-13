Osmancık Belediyespor'dan muhteşem dönüş: 2-3

MURAT KARASU

Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi'nde mücadele eden Osmancık Belediyespor, ilk yarının son maçında Fatsa Belediyespor'u 3-2 yenmeyi başardı.

Maçta 2-0 geriye düşen Osmancık Belediyespor, 3.setten itibaren toparlanarak üstün bir oyunla maçı kazanmayı bildi. İlk seti 25-20, ikinci seti ise 25-18 kaybeden Osmancık Belediyespor, üçüncü seti 25-14, dördüncü seti 25-12 kazanarak maçı taybrek setine götürdü. Taybrek setinde de üstün oynayan Osmancık Belediyespor, maçı da 3-2 kazaranak ilk yarıyı galibiyetle bitirdi.Osmancık Belediyespor bu sonuçla puanını 11’e yükseltti.