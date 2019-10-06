Osmancık Belediyespor’dan gözdağı

BAL temsilcimiz Osmancık Belediyespor ligin üçüncü hafta maçında sahasında Ünyespor’u 4-0 yenerek puan sıralamasında ikinciliğe yükseldi. Kırmızı Beyazlılar bu sezon evlerindeki ilk galibiyetlerini aldılar.



Sezonun ilk maçında sahasında Niksar Belediyespor’a 1-0 yenilen Osmancık Belediyespor ikinci haftada Merzifonspor deplasmanından tek golle üç puanı alarak ayrılan temsilcimiz dün sahasında Ünyespor önüne çıktı. Rakibi önünde maça çok iyi başlayan ve 12. dakikada attığı golle öne geçen Osmancık Belediyespor bundan sonraki bölümde oyunun hakimiyetini ele geçirdi.

İlk yarının son dakikalarında bulduğu golle farkı ikiye çıkaran ve devreyi 2-0 önde tamamlayan temsilcimiz ikinci yarının başında Arda Onat’ın ayağından kazandığı golle rakibin direncini bitirdi. Bu dakikadan sonra rakibin sert futbolu karşısında oyunu bir süre rakibine bırakan temsilcimiz son bölümde ise ani ataklarla etkili oldu ve 87. dakikada gelen Aydın’ın golü ile maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Maçı bin kadar Osmancıklı futbol sever izlerken kırmızı beyazlılar aldıkları bu galibiyet ile üç hafta sonunda 6 puan ve averajla ikinci sıraya kadar yükseldiler.



MAÇTAN DAKİKALAR:

12. dakikada Osmancık Belediyespor golü buldu. Bu dakikada sağ kanattan kazanılan korner atışında savunmadan ileri çıkan Alihan çok iyi yükseldi kafayı vurdu topu Ünyespor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

44. dakikada orta sahada Aydın rakibinden kurtulduktan sonra sol kanattan hareketlenen Onur’un önüne bıraktı golcü futbolcu kalecinin solundan düzgün bir vuruşla topu rakip ağlara göndererek ilk yarıyı Osmancık Belediyespor 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıyada etkili başlayan Osmancık Belediyespor 59. dakikada üçüncü golü buldu. Bu dakikada savunmadan sol kanata atılan uzun topla Arda Onat hareketlendi ceza sahasına girdi kaleci Enes ile karşı karşıya kaldığı anda sert ve düzgün vuruşla skoru 3-0 yapan golü attı.

74. dakikada savunmadan topla çıkan Özay ceza sahası dışından çok sert vurdu kaleci Muhammed Zahid köşeden kornere çeldi.

87. dakikada maçın skorunu belirleyen gol geldi. Bu dakikada savunmadan atılan topla Berker sol kanattan topla çıktı ceza sahasına girdi yerden ortada boş durumdaki Aydın’a çıkardı tecrübeli futbolcu topu boş kaleye göndererek maçın skorunu belirledi: 4-0