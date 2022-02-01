Osmancık Belediyespor’dan yurt dışı patentli transfer

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Osmancık Belediyespor’dan yurt dışı transferi.

Orta saha ve ön libero mevkilerinde oynayan 2002 doğumlu Hikmet Emre Taşkın ligin ikinci yarısında Osmancık Belediyespor forması giyecek.

2002 doğumlu Hikmet Emre Taşkın futbol alt yapı eğitimini Amerikada aldı daha sonra Malta, Portekiz ve İspanya’da futbol yaşantısını sürdüren Hikmet Emre Taşkın Türkiye’de Osmancık Belediyespor için mücadele edecek.

Sportif Direktör Gökhan Kent 2-3 transfer daha yaparak ikinci yarı kadrolarını oluşturacaklarını söyledi.