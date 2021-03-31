Osmancık, Çankırı’da ikinci yarıda düştü:1-3

HALİL ÖZTÜRK

Bu sezonda Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek olan Osmancık Belediyespor dün oynadığı hazırlık maçında 1074 Çankırspor’a ikinci yarıda yediği gollerle 3-1 mağlup oldu.

17 Nisan’da başlayacak Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. grupta mücadele edecek temsilcilerimizden Osmancık Belediyespor hazırlıklar kapsamında dün 1074 Çankırıspor ile deplasmanda özel maçta karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı denk kuvvetlerin mücadelesi şeklinde geçti. Maçın ilk yarısında takımlar 1-1 beraberlik ile ayrılırken temsilcimizin golünü Serkan attı.

Maçın ikinci yarısında oyunda üstünlüğü ele geçiren ev sahibi Çankırıspor bulduğu gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Osmancık Belediyespor antrenörü Turgay Doğan henüz arayış içinde olduklarını ve eksikleri görme adına güzel bir hazırlık maçı yaptıklarını lige kadar bunlara devam edeceklerini söyledi.