Osmancık Cumhuriyet set vermeden yarı finale

HARUN AKKAYA

Amasya’da devam eden Liseli Gençler Voleybol grup birinciliği bayanlarda Çorum temsilcisi Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi üç maçınıda set vermeden kazanarak yarı final grubuna yükseldi.

Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi grubundaki ilk maçında Sivas Atatürk Anadolu Lisesi ikinci maçında ise Trabzon Tevfik Serdar Anadolu Lisesini 3-0 yenerek grup birinciliği için büyük avantaj yakaladı.

Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu’ndaki son maçında Yozgat Erdoğan Akdağ Fen Lisesi ile karşılaşan Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi bu maçıda set vermeden kazanarak grup birincisi oldu ve yarı finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Gökgöz bu başarıda kendilerine büyük destek veren Osmancık Belediyespor Yönetimine, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci’ye Okul Müdürü Salih Tuncay’a ve sporcu velilerine teşekkür etti. Gökgöz ilk hedeflerine ulaştıklarını ikinci hedeflerinin ise Türkiye finallerinde mücadele etmek olduğunu söyledi.