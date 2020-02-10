Osmancık evinde hasrete son verdi

HALİL ÖZTÜRK

Osmancık Belediyespor ligde dokuz hafta taraftarı önünde üç puan sevinci yaşadı.

Kırmızı Beyazlılar Görelespor önünde yeni transferi Barlas’ın attığı üç golle 3-0 galip gelerek ligde alttan koptu ve üst sıralara tutunmayı başardı.

Ligde evindeki son galibiyeti 3 Aralık 2019’da yedinci hafta maçında Ladik Belediyespor’u 3-1 yenerek alan Osmancık Belediyespor bu hasrete son vermek için Görelespor önünde mutlak galibiyet için çıktı.

Soğuk havaya rağmen taraftarlarının desteğini arkasına alarak başlayan Osmancık Belediyespor ilk dakikalardan itibaren üstün bir futbol ortaya koydu.

Osmancık ilçe sahasında oynanan maçta Osmancık Belediyespor rakibi önünde maçın genelinde üstün bir oyun ortaya koydu. 27. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde meydana gelen karambolde Barlas’ın yumuşak vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci İsmail elinden kaçırdı ve Görelespor ağlarına gitti bu golle Osmancık Belediyespor 1-0 üstünlüğü yakaladı.

İlk yarıyı bu golle 1-0 önde tamamlayan Osmancık Belediyespor ikinci yarıdada oyunun hakimiyetini rakibine kaptırmadı. 55. dakikada Arda Onat ile girdiği mutlak pozisyonda genç futbolcunun vuruşunda top kalecinin ayağından sekti ve direğe çarparak kornere gitti.

56. dakikada sağ kanadı etkili kullanan Ahmet Onur çalımlarla ceza sahasına girdi ön direkte Barlas’a çıkardı bu futbolcuda yakın mesafeden bir vuruşla topu ikinci kez Görelespor ağlarına göndererek skoru 2-0 yaptı.

78. dakikada yine sağ kanattan bu kez Osman topla hareketlendi yine ceza sahasına yan çizgiden girdiği anda arka direkte Barlas’a çıkardı golcü futbolcu kendisinin ve takımının üçüncü golünü atarak maçın skorunu belirledi: 3-0

Bu galibiyet ile Osmancık Belediyespor 23 puanla yükselerek üst sıralara tutunurken Görelespor ise 18 puanda kaldı.