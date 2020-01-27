Osmancık evinde vuruldu:0-1

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig 4. grupta temsilcimiz Osmancık Belediyespor evinde Merzifonspor’a 1-0 mağlup olarak ikinci yarıdaki ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 yendiği rakibi önünde girdiği sayısız pozisyonlardan yararlanamadı ve ilk yarıda yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Osmancık Belediyespor Merzifonspor karşısına yeni transferlerininde forma giydiği bir kadro ile çıktı.

İlk dakikaları karşılıklı ataklarla geçen maçın 30. dakikasında rakip kalede gol arayan Osmancık Belediyespor ani atakta savunmada dengesiz yakalandı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına yapılan ortada arka direkte Umutcan bomboş durumda topla buluştu ve topu ağlara göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda tüm hatları ile beraberlik için yüklenen Osmancık Belediyespor girdiği mutlak pozisyonlarda topu ağlara gönderme başarısını gösteremedi. Sezon başından buyana gol yollarında beklenen performansı bir türlü yakalayamayan kırmızı beyazlı takım Merzifonspor önünde de bunu kıramadı ve sahadan ilk yarıda yediği tek golle 1-0 mağlup ayrılarak ikinci yarıda ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılarak sıralamada düşüşünü devam ettirdi.