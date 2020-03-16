Osmancık galibiyeti koruyamadı

HALİL ÖZTÜRK

BAL temsilcimiz Osmancık Belediyespor, Kastamonu İl Özel İdarespor deplasmanında iki kez öne geçtiği maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Kastamonu Hasan Doğan Sahası’nda oynanan maçta Osmancık Belediyespor rakibi önünde oyunun genelinde üstün bir futbol oynadı. İlk yarıda rakip kalede girdiği 3-4 tane net pozisyonda son vuruşlarda başarılı olamayınca Osmancık Belediyespor rakibininin işini ilk yarıda bitirme fırsatından yararlanamadı.

İkinci yarıda da oyundaki üstün futbolunu sürdüren Osmancık Belediyespor 65. dakikada kazandığı korner atışında savunmadan ileri çıkan antrenör futbolcu Turgay kafa vuruşu ile topu köşeden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Bu golden üç dakika sonra gelişen ev sahibi takım atağında ceza sahası içinde meydana gelen karambolde Canberk’in vurduğu top Turgay’ın çarptı kaleci Muhammed Zahid ters köşeye gidince skor 1-1 oldu.

Ev sahibi takımın öne geçmek için yüklendiği anlarda 71, dakikada orta alandan Mehmet uzun topla çıktı rakip ceza sahasına girdiği anda yerden düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara göndererek takımını yeniden öne geçirdi 1-2.

Son dakikalarda ev sahibi takım beraberlik için baskı kurdu ve 85. dakikada sağ kanattan arka direğe yapılan ortada Osman Murat topu kornere atmak isterken kendi ağlarına gönderince maçın skoru belirledi: 2-2

Bu sonuçla Kastamonu Özel İdare 39 puana yükselirken Osmancık Belediyespor 29 puanla beşinci sırada yer aldı.