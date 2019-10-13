Osmancık Görele’de istediğini aldı

İlk hafta mağlubiyetinin ardından son iki maçını kazanarak lige tutunan ve zirveye yaklaşan Osmancık Belediyespor ikinci deplasman maçında Görelespor ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarıda Burak Salih’in kafa golü ile geriye düşen temsilcimiz Emre’nin penaltı golü ile beraberliği sağladı. İkinci yarıda kaleci Muhammed Zahid başarılı kurtarışları ile rakibe gol izni vermedi ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan temsilcimiz evine bir puanla döndü.

Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Osmancık Belediyespor Görelespor deplasmanında 1-1 beraberlikle dönerek haftayı bir puanla kapattı. Maçın ilk dakikalarında 1-0 geriye düşen temsilcimiz ilk yarının Emre’nin penaltı golü ile skoru eşitledi ve rakibine ikinci yarıda gol izni vermeyerek sahadan 1-1 beraberlik ve bir puanla ayrıldı.

İlk hafta evinde Niksar Belediyespor’a mağlup olduktan sonra ikinci hafta Merzifonspor deplasmanında tek gollü üç puanı alan ve geçen haftada sahasında Ünyespor’u 4-0 yenen Osmancık Belediyespor kendisi gibi üç maçta altı puana sahip Görelespor deplasmanında puan yada puanlar için mücadele etti.

Kırmızı Beyazlı takımı bu maçta 20 kadar yönetici ve taraftar yalnız bırakmadı. Maçın ilk dakikalarından itibaren ev sahibi takım topa daha çok sahip oldu ancak iyi kapanan temsilcimiz rakibine pozisyon vermedi. Bu dakikalarda takımın antrenör futbolcusu Turgay Doğan sakatlanıp oyundan çıktı.

18. dakikada Görelespor öne geçti. Bu dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışında savunmardan ileri çıkan kaptan Hasan Namazcı ön direkte kafayı vurdu topu köşeden Osmancık Belediyespor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra beraberlik için yüklenen Osmancık Belediyespor 41. dakikada penaltı atışı kazandı. Bu dakikada korner atışında ceza sahası içinde Alihan’ın rakibi tarafından düşürülmesine maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı Hasan kullandı kaleci İsmail vuruştan öne çıkarak topu tokatladığı için maçın hakemi atışı tekrarlattırdı.

Bu kez topun başına geçen Emre güzel bir vuruşla topu Görelespor ağlarına göndererek skoru 1-1 yaptı ve ilk yarıda bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da orta sahayı iyi kapatarak kontrataklarla gol arayan Osmancık Belediyespor bu fırsatları İsmail ve Onur ile yakaladı bunlardan sonuç alamadı. Ev sahibi Görelespor’da özellikle tecrübeli futbolcusu Berkay ile etkili pozisyonlar buldu ancak tecrübeli kaleci Muhammed Zahid rakibe gol izni vermedi.

Maçta ilk yarıda atılan gollerle 1-1 beraberlikle sona ererken takımlar 7’şer puana yükseldiler.