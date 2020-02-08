Osmancık hasrete son vermek istiyor

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Osmancık Belediyespor ligin 17. hafta maçında yarın sahasında Görelespor ile karşılaşacak.

Kırmızı Beyazlılar yarın saat 14’de ilçe sahasında oynayacakları maçta iç saha galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Ligde son iç saha galibiyetini 3 Aralık 2019’da evinde Ladik Belediyespor’u 3-1 yendiği maçta alan Osmancık Belediyespor o tarihten sonra dokuz haftalık galibiyet hasretine geçtiiğimiz hafta sonu Ünyespor deplasmanında 3-0 kazanarak son vermişti.

Deplasmanda kazanılan üç puanın verdiği moralle hafta boyunca Görelespor maçına hazırlanan kırmızı beyazlılarda tüm hesaplar galibiyet üzerine. Taraftarının önünde aylardır hasret kaldığı üç puan sevincini Görelespor maçını kazanarak son vermek isteyen Osmancık Belediyespor’da eksik futbolcu bulunmuyor.

Konuk Görelespor ise ligde alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. 17 puanla dokuzuncu sırada yer alan Görelespor geçen hafta evinde Bulancakspor önünde aldığı 2-1’lik mağlubiyeti Osmancık’ta alacağı puanlarla telafi etmek istiyor.

Maçı Kahramanmaraş bölgesi hakemi Ahmet Cengiz Gök yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mersin’den Abdullah Polat ve Kahramanmaraş’tan Okan Mert Uzun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hacı Ahmet Toy.