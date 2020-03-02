Osmancık, Ladik’te galibiyeti koruyamadı

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Osmancık Belediyespor Ladik Belediyespor deplasmanında galibiyeti kaçırdı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Temsilcimiz bu skorla ligdeki yenilmezlik serisini beş maça çıkardı.

İkinci yarıda ilk iki maçını kaybettikten sonra üç maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta evinde grup lideri Çarşambaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Ladik Belediyespor deplasmanına kazanmak için çıkan Osmancık Belediyespor ilk yarıda orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta ani ataklarla etkili olmaya çalıştı.

İlk yarıda takımların çabası sonuç vermedi ve devre 0-0 beraberlikle sona erdi. İkinci yarıya ev sahibi takım baskılı başladı ancak iyi kapanan Osmancık Belediyespor ani ataklarla etkili oldu. Baş başa pozisyonda son vuruşlarda başarılı olamayan temsilcimiz 60. dakikada gılü buldu. Bu dakikada kazanılan frikik atışında savunmadan ileri çıkan kaptan Turgay arka direkte ayakla topu Ladik belediyespor ağlarına göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi takım bu gole altı dakika sonra cevap verdi. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Osmancık Belediyespor savunması topu uzaklaştıramadı topu son olarak önünde bulan Ertan Miraç skoru 1-1 yapan golü attı.

Kalan bölümde Ladik Belediyespor galibiyet için yüklendi ancak Osmancık Belediyespor ani ataklarla daha etkili pozisyonlar bulmasına karşın iki takımda gol yollarında başarılı olamayınca karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Osmancık belediyespor’u Ladik Belediyespor deplasmanında yaklaşık 20 kadar taraftar yalnız bırakmadı.