Osmancık LİDER önünde seriyi sürdürmek istiyor

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Osmancık Belediyespor 19. hafta maçında yarın evinde grup lideri Çarşambaspor’u konuk edecek.

Kötü başladığı ligin ikinci yarısında ilk iki maçını kaybederek düşüşe geçen Osmancık Belediyespor ardından son üç maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmiş ve dokuz puanlık seri ile üst sıralara tutunmuştu.

Geçtiğimiz hafta sonu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi deplasmanında aldığı 2-1’lik galibiyet ile seriyi devam ettiren Osmancık Belediyespor yarın evinde oynayacağı Çarşambaspor maçında bu seriyi devam ettirmek istiyor.

Konuk Çarşambaspor ise ligin bitimine sekizhafta kala en yakın rakibine 15 puan fark atarak şampiyonluğu büyük oranda garantilemiş durumda. Yeşil beyazlılar ligde oynadıkları 18 maçta bir mağlubiyet ve bir beraberlik dışındaki tüm maçlarını kazandı. Yeşil beyazlı takım ayrıca attığı 50 gole karşın kalesinde sadece on gol gördü.

Osmancık Belediyespor Antrenör futbolcusu Turgay Doğan takım olarak iyi bir çıkış yakaladıklarını ve moralli olduklarını söyledi. Doğan rakiplerinin gü cünü bildiklerini ve saygı duyduklarını ancak evlerinde oynayacakları maçtan puan yada puanlarla ayrılarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Turgay Doğan yarınki zorlu maçta tüm Osmancıklıları maça gelerek takıma destek vermelerini istedi.