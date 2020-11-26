Osmancık, lider önünde tutunamadı

HARUN AKKAYA

Kadınlar Voleybol 2. lig 7. grupta temsilcimiz Osmancık Belediyespor erteleme maçında grup lideri Ordu Çamlıkspor’a 3-0 yenildi.

Ligin ikinci haftasında temsilcimizdeki covid-19 vakaları nedeni ile ertelenen maç dün Ordu Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Maçın ilk setinde özellikle savunmada rakibe kolay sayı vermeyen temsilcimiz final bölümünde gelen sayılar sonunda seti 25-18 kaybetti.

Sonraki iki sette ise Ordu Çamlıkspor daha iyi organize oldu ve az hata yapınca seti erken kopartarak 25-13 kazandı. Üçüncü settede fazla zorlanmayan ev sahibi takım bu setide aynı skorla 25-13 alarak maçı 3-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla Ordu Çamlıkspor 5 maçta 12 puanla liderliğini devam ettirdi. Osmancık Belediyespor ise üçüncü maçından da puansız ayrıldı.