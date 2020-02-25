Osmancık Lider’e teslim olmadı

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Osmancık Belediyespor galibiyet serisini devam ettiremese de grupta şampiyonluğu büyük oranda garantileyen Çarşambaspor ile 2-2 berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı.

Sezona genç bir kadro ile başlayan Osmancık Belediyespor ligde beklenenin üzerinde bir performans göstermeye devam ediyor. Ligin ikinci yarısında ilk iki maçını kaybeden ardından üç maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Osmancık Belediyespor dün evinde grupta açık ara lider durumda bulunan Çarşambaspor’u konuk etti. Maçı bin kadar Osmancıklı futbol sever ile birlikte Çarşamba’dan gelen 70 kadar taraftar izledi.

Maça Çarşambaspor adeta golle başladı. Henüz 2. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Murat ceza yayı sağ çaprazında buluştu köşeye sert vurdu top doksandan Osmancık Belediyespor ağlarına gitti ve konuk takım 1-0 öne geçti. Golden sonra beraberlik için yüklenen Osmancık Belediyespor 13. dakikada Ahmet Onur ile beraberliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Ahmet Onur ceza yayı üzerinde Onur ile yaptığı duvar pasının ardından ceza sahasına girdi sert ve düzgün bir vuruşla topu köşeden Çarşambaspor ağlarına göndererek skoru 1-1 yaptı.

İlk yarının kalan bölümünde karşılıklı ataklarla geçen maçta takımların çabası gol getirmedi ve devre 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda Çarşambaspor tecrübeli isimleri ile etkili oldu. 71. dakikada Sağ kanattan kazandığı frikik atışında arka direğe yapılan ortada savunma ve kaleci seyretti Harun’un kafa vuruşunda top doksandan geri geldi dönen topa Kemal Sabri yakın mesafeden topu boş kaleye göndererek takımını deplasmanda yeniden öne geçirdi: 1-2

Son bölümde temsilcimiz Osmancık Belediyespor tüm hatları ile beraberlik golü için yüklendi. 90. dakikada kırmızı siyahlı takımın etkili ismi Ahmet Onur sol kanattan ceza sahasına yaklaştı ve yayın üzerinden sert ve düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikince golünü atarak maçın skorunu belirledi: 2-2

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2020, 11:49