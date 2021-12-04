Osmancık ‘SERİ’ peşinde

HARUN AKKAYA

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Osmancık Belediyespor ligin altıncı hafta maçında yarın saat 14’de sahasında Çayıralan Esnafspor’u konuk edecek.

Kötü başladığı sezonda ilk iki maçından puansız ayrılan Osmancık Belediyespor son iki maçında 2-0’lık galibiyet ile ayrılarak çıkışa geçti.

Geçtiğimiz hafta Ankara DSİspor deplasmanından 2-0’lık galibiyet ile dönerek morallenen kırmızı beyazlılar sahasında oynayacağı Çayıralan Esnafspor maçını kazanarak hem seriyi devam ettirmek hemde sıralamada yükselişini sürdürmek istiyor. Osmancık Belediyespor antrenörü Turgay Doğan sakat ve cezalı futbolcularının olmadığını evlerinde kazanarak çıkışların sürdürmek istediklerini söyledi.

Konuk Çayıralan Esnafspor takımı ligde dört maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile kapatarak 7 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Hakem Trabzon’dan Miraç Yıldırım

Osmancık Belediyespor ile Çayıralan Esnafspor takımları arasındaki maçı Trabzon bölgesi hakemi Miraç Yıldırım yönetecek. Yardımcılıklarını da Trabzon’dan Seyfullah Köroğlu ve Emrah Türkyılmaz. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Nazif Bayraktar. Maçta gözlemci olarak ise Konya’dan Tuncay Uçar.