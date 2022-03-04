Osmancık ‘SERİ’ yapmak istiyor

Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Osmancık Belediyespor’un 14. hata maçında yarın sahasında Ankara DSİspor ile karşılaşacak.

Ligin ikinci yarısındaki çıkışı ile zirve iddiasını yakalayan temsilcimiz yarın saat 14’de Osmancık İlce sahasında oynayacağı Ankara DSİspor maçını kazanarak iddiasını devam ettirmek isktiyor.

Grupta zirvedeki iki takımın mücadele edeceği haftada kazanarak bir rakibi önünde avantaj yakalamak isteyen Osmancık Belediyespor geçen hafta deplasmanda aldığı farklı galibiyetin verdiği moralle taraftarının önünde üç puandan başka bir şey düşünmüyor.

Grupta beş puanla son sırada yer alan rakibi önünde tek düşüncelerinin kazanmak olduğunu belirten Antrenörü Turgay Doğan ‘Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Rakibin konumu bizi yanıltmasın biz her maça aynı ciddiyet içinde çıkıyoruz. Yarında taraftarlarımızın desteği ile üç puan alarak yarışı sonuna kadar götürmek istiyoruz’ dedi.

Doğan cezaları biten Ömer Faruk ve Süleyman Çağrı’nın dönmesi ile eksikleri kalmadığını ve tek düşüncelerinin üç puanla ayrılmak olduğunu belirterek tüm taraftarlarını maça takımlarına destek olmaya davet etti.

Hakem Çankırı’dan

Osmancık Belediyespor’un yarın sahasında Ankara DSİspor ile oynayacağı maçı Çankırı bölgesi hakemi Kerim Çataklı yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise aynı ilden Satılmış Furkan Demir ve Merdani Mert Çölgeçen. Maçın dördüncü hakemi de Çankırı’dan Burak Ordu. Maçta gözlemci olarak ise Bartın’dan Sadık Yeşilova.