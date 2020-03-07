Osmancık seriyi sürdürmek istiyor

HARUN AKKAYA

Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Osmancık Belediyespor ligin 21. hafta maçında yarın evinde 1074 Çankırıspor’u konuk edecek.

Ligde son beş maçında yakaladığı yenilmezlik serisini bu maçtada sürdürmek isteyen kırmızı beyazlılarda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

Bu sezon yükseldiği Bölgesel Amatör Lig’de çoğunluğunu Çorum’lu futbolculardan oluşan ve alt yapıdan aldığı isimlerle mücadele eden Osmancık Belediyespor performansı ile büyük beğeni topluyor. İkinci yarının ilk iki maçını kaybettikten sonra üç maçlık bir galibiyet serisi ardından son iki maçtada berabere kalarak yenilmezlik serisini beş maça çıkartan Osmancık Belediyespor bunu yarın evinde konuk edeceği 1074 Çankırıspor önünde de sürdürmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Ladik Belediyespor deplasmanından bir puanla dönen Osmancık Belediyespor hafta başından itibaren Çankırıspor maçına antrenör futbolcu Turgay Doğan yönetiminde aralıksız devam ediyor. Takım olarak kazandıkları her maç sonunda özgüvenlerinin arttığını ve daha iyi oynadıklarını belirten Doğan yarın sahalarında oynayacakları Çankırıspor maçınıda kazanarak sıralamada üst sıralardaki yerlerini sağlama almak istediklerini söyledi.

Hedeflerinin ligi mümkün olan en üst sıralarda bitirmek olduğunu belirten Doğan ‘Mütevazi bir bütçe ile kurduğumuz takımımızla bu sezon iyi işler yaptığımıza inanıyorum. İlçemizi ve Çorum’u en güzel şekilde temsil etmenin çabası içindeyiz. Şu anda sıralamada iyi bir yerdeyiz ve hedefimiz bu sırayı sezon sonuna kadar daha üstlere çıkarmak. Yarın evimizde oynayacağımız maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz’ dedi.