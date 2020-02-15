Osmancık Sivas’ta seriyi sürdürmek istiyor

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Gelişim Liginde temsilcimiz Osmancık Belediyespor 18. hafta maçında Cumhuriyet Üniversitesi deplasmanında ligdeki çıkışını sürdürmek için mücadele edecek.

Sivas Fuar Alanı Tesisleri 1 nolu suni çim sahada yarın saat 14’de başlayacak maçta Osmancık Belediyespor son iki maçını kazanarak yakaladığı çıkışı Cumhuriyet Üniversitesi deplasmanında da sürdürmek istiyor.

İkinci yarıda ilk iki maçını kaybederek yaşadığı düşüşü önce Ünyespor deplasmanında aldığı 3-0’lık galibiyet ardından geçtiğimiz haftada sahasında Görelespor’u aynı skorla yenerek ligde çıkışa geçen Osmancık Belediyespor üst sıralardan kopmamak için Cumhuriyet Üniversitesi deplasmanından da puan yada puanlarla dönmek için mücadele edecek.

Ev sahibi takım ise geçtiğimiz hafta 1926 Bulancakspor ile deplasmanda oynaması gereken maç kar yağışı nedeni ile ertelendiği için haftayı maç yapmadan geçirdi. Puan sıralamasında kendine üst sıralarda yer bulmak isteyen Cumhuriyet Üniversitesi evinde kazanmak istiyor.

Osmancık Belediyespor’da antrenör futbolcu Turgay Doğan ligde son iki maçlarını kazanarak morallendiklerini ve devre arası transferlerinde takıma adaptasyonunun büyük oranda çözüldüğünü söyledi. Cumhuriyet Ünivresitesi deplasmanında iyi mücadele ederek puan yada puanlarla dönmek istediklerini belirten Turgay Doğan takımda sakatlığı devam eden Aydın Çolak dışında futbolcu bulunmadığını söyledi.

Doğan bugün sabah saatlerinde Sivas’a gideceklerini ve orda yapacakları ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampta maç saatini bekleyeceklerini söyledi.