Osmancık Sultanları bugün lider önünde

YÜKSEL BASAR

Kadınlar 2. Ligi 7. grupta mücadele eden temsilcimiz Osmancık Belediyespor ikinci hafta erteleme maçında bugün Ordu Çamlıkspor deplasmanında mücadele edecek.

Osmancık Belediyespor’da yaşanan covid-19 vakaları nedeni ile ikinci haftada ertelenen maçta temsilcimiz bugün saat 15’de Ordu Atatürk Spor Salonu’nda grup lideri Ordu Çamlıkspor ile karşılaşacak. Ligde dört maçta üç galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 9 puanla lider durumda bulunan Ordu Çamlıkspor evindeki bu maçıda kazanarak zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor.

Yaşanan vakalar nedeni ile sıkıntılı bir süreç geçiren Osmancık Belediyespor ise genç kadrosu ile toparlanmaya çalışıyor. Temsilcimiz ligde ilk iki maçından da mağlubiyet ile ayrıldı.

Çorum derbisi cumartesi gününe alındı

Öte yandan Kadınlar 2. Lig 7. grupta hafta sonu oynanacak Çorum derbisi cumartesi gününe alındı. Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre 28 Kasım cumartesi günü saat 15’de Osmancık İlçe Spor Salonu’nda Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol takımları karşı karşıya gelecekler.