Osmancık Sultanları lideri konuk ediyor

MURAT KARASU

Kadınlar Voleybol 2. liginde dokuzuncu hafta maçında temsilcimiz Osmancık Belediyespor grup lideri Ordu Çamlıkspor ile evinde karşılaşacak.

Osmancık İlçe Spor Salonu’nda yarın saat 15’de başlayacak Osmancık Belediyespor - Ordu Çamlıkspor maçında temsilcimiz güçlü rakibi önünde son haftalardaki çıkışını sürdürmek için mücadele edecek.

Ordu Çamlıkspor takımı ligde sekiz maçta 7 galibiyet ve 21 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci yarının ilk maçında en yakın rakibi İskofyaspor’u 3-0’lık net skorla yenen Ordu Çamlıkspor zirveye yükselmeyi başardı. Ordu takımı Osmancık deplasmanında da kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Sezona sıkıntılı başlayan ancak son haftalardaki yükselen bir performans ile dikkat çeken Osmancık Belediyespor geçen hafta sonu Fatsa deplasmanında kazanmanın verdiği moralle güçlü rakibi önünde güç deneyecek.

Osmancık Belediyespor - Ordu Çamlıkspor maçını Turgut Yıldırım yönetecek yardımcılığını ise Hasan Öztürk yapacak. Maçta gözlemci olarak ise ilimizdan Mahmut Uysal görevli.