Osmancık Sultanları’nın konuğu İskofyaspor

YÜKSEL BASAR

Kadınlar Voleybol 2. ligi 7. grupta 13. haftasında Osmancık Belediyespor yarın evinde grupta şampiyonluk mücadelesi veren Trabzon İskofyaspor’u konuk edecek.

Osmancık İlçe Spor Salonu’nda saat 15’de başlayacak maçta Osmancık Belediyespor güçlü rakibi önünde puan yada puanlar almak için mücadele edecek. Grupta Trabzon İskofyaspor takımı 8 maçta topladığı 20 puanla ikinci sırada yer alırken temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise 9 maçta sekiz puanla yedinci sırada bulunuyor.

Ligde kendi alt yapısından yetiştirdiği gençlerle mücadele eden Osmancık Belediyespor her hafta kazandığı tecrübe ile oyununu geliştirmeye devam ediyor. Kırmızı Beyazlılar bunu grubun güçlü takımlarından İskofyspor önünde de sürdürerek iyi bir maç çıkarmayı hedefliyor.

Karşılaşmayı Çorum C Klasman Hakemi Can Acar yönetecek yardımcılığını ise Caner Yıldırım yapacak. Maçın gözlemciside Mahmut Uysal.

Grupta bugün oynanacak maçta Ordu derbisinde Ünyegücü FK ile Ordu Çamlıkspor takımları karşılaşacak. Bu zorlu maçı ilimiz B Klasman Hakemi Hasan Olgun yönetecek. Diğer maçta ise yarın Fındıklı Tenis Doğa ile Fatsa Halk Eğitim Merkezi takımları karşılaşacaklar. Gruptaki diğer temsilcimiz Çorum Voleybol ise haftayı bay geçecek.