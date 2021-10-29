Osmancık Sultanları’nın Sivas önünde hedefi mutlak galibiyet

HARUN AKKAYA

Kadınlar Voleybol 2. ligindeki temsilcimiz Osmancık Belediyespor yarın evinde Sivas İl Özel İdarespor maçını kazanarak üst sıralarda kendine yer bulmak istiyor.

Ligde ilk maçında Çorum derbisinde deplasmanda kazanarak iyi bir başlangıç yapan Osmancık Belediyespor yarın saat 14’de ilçe spor salonunda Sivas İl Özel İdarespor ile karşılaşacak.

Grupta ilk sıralarda kendine yer bulmak isteyen ve son transferlerle kadrosunu güçlendiren Osmancık Belediyespor antrenörü Ümit Gökgöz takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını bunu Sivas maçını kazanarak sürdürmek istediklerini söyledi. Gökgöz evlerinde oynayacakları bu ilk maça tüm Osmancıklıları davet etti.

Osmancık Belediyespor- Sivas İl Özel İdarespor maçını Çorum’dan Can Acar yönetecek yardımcılığını ise Amasya’dan Ali Şişik yapacak.