Osmancık-Sungurlu maçı Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak

HALİL ÖZTÜRK

BAL baraj maçı 23 Nisan Cumartesi günü Osmancık Belediyespor ile Sungurlu Belediyespor takımları arasında Yeni Şehir Stadyumunda saat 15’de oynanacak.

Baraj maçının teknik toplantısı dün ASKF Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan ile Osmancık Belediyespor Başkanı Fatih Ergün, Genel Kaptan Gökhan Kent, Sungurlu Belediyespor antrenör futbolcusu Serhat Gökşen ile futbolcu Oğuzhan Kaya katıldılar.

Toplantıda maçın oynanacağı saha olarak Emniyet tedbiri alınması ve maçın çok daha iyi şartlarda oynanması için Şehir Stadına alınmasına iki takımda memnuniyetle karşıladı.

Tribün seçiminde de iki takım temsilcileri kura çekimine gerek görmeden karşılıklı anlaşarak bölüştüler. Maraton tribününe Sungurlu Belediyespor, protokol tribününe ise Osmancık Belediyespor taraftarları alınacak.

İki kulüp temsilcileri de maçın Şehir Stadyumunda oynanmasına izin veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’e teşekkür ettiler ve müsabakanın centilmence geçmesi hak edenin kazanması dileğinde bulundular.