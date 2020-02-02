Osmancık Ünye’de ikinci yarıda patladı

Bölgesel Amatör Lig’de Osmancık Belediyespor iki haftalık kötü gidişe Ünye deplasmanında son verdi ve ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip gelerek çıkışa geçti.

Ligin ilk yarısında sadece iki mağlubiyet alan Osmancık Belediyespor ikinci yarının ilk iki haftasında mağlup olarak devreye kötü başladı. Grupta son sırada bulunan Ünye 1957spor deplasmanında kazanarak kötü gidişe son vermek isteyen Osmancık Belediyespor ilk yarıda yine girdiği sayısız pozisyondan yararlanamadı. Devre 0-0 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Osmancık Belediyespor 61. dakikada rakibin direnci kıran golü buldu. Bu dakikada sol kanattan İsmail topla rakip savunma arkasına sarktığı anda kaleci ile karşı karşıya kaldı arkadan Taha’nın müdahelesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi kırmızı kart penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ümit Daşcı topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra rakibin açılması ile daha çok boş alan bulan Osmancık Belediyespor 67. dakikada ikinci golü buldu. Sol kanattan kazanılan korner atışında Ümit Daşcı ortaladı iyi yükselen Osman Murat yakın mesafeden kafayı vurdu topu köşeden ağlara göndererek skoru 2-0 yapan golü attı.

80. dakikada ileri çıkan Ünyespor savunması arkasına atılan uzun topa hareketlenen Onur Özçiftçi rakip alanı geçti ceza sahasına girdi kaleci ile karşı karşıya kaldığı andan düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 3-0

Bu galibiyet ile Osmancık Belediyespor 20 puana yükselirken Ünyespor ise 10 puanda kaldı.