Osmancık, Ünye’de iyi başladı kötü bitirdi

MURAT KARASU

Kadınlar 2. Voleybol Ligindeki temsilcimiz Osmancık Belediyespor, Ünyegücü FK deplasmanında iyi başladığı maçı kötü bitirdi ve rakibine 3-1 mağlup oldu.

Sezona çok sıkıntılı başlayan ve ilk iki hafta maçları ertelenen Osmancık Belediyespor voleybol takımı kendi alt yapısından yetiştirdiği gençlerle mücadele ettiği 2. ligde beşinci maçında Ünyegücü FK deplasmanında mücadele etti.

Grupta üst sıraları zorlayan rakibi önünde maça çok iyi başlayan Osmancık Belediyespor zorlu bir mücadele sonunda güçlü rakibi önünde uzatmaya giden seti 26-24 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette ev sahibi takım savunmada az hata yaptı hücumda ise daha etkili oldu ve bu seti 25-15 kazanarak skoru 1-1 yaptı. Üçüncü sette ise Ünyegücü takımı çok etkili bir oyun oynarken temsilcimiz tecrübeli isimlerden kurulu rakibi önünde moral olarak erken yıkılınca seti 25-12 gibi farklı skorla kazanan ev sahibi takım 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette toparlanan Osmancık Belediyespor savunmada daha az hata yaptı ve rakibe kolay sayı vermeyince final bölümü nefes kesti. Bu bölümde ev sahibi olmanın avantajı ile verilen hakem kararlarıda eklenince Ünyegücü FK takımı seti 25-22 maçıda 3-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Bu galibiyet ile Ünyegücü takımı 11 puana yükselirken temsilcimiz Osmancık Belediyespor 1 puanda kaldı.