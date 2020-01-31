Osmancık Ünye’de kötü gidişe dur demek istiyor

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig 4. grupta temsilcimiz Osmancık Belediyespor ikinci yarıdaki kötü gidişe Pazar günü Ünyespor deplasmanında son vermek istiyor.

Ligin ilk yarısında sadece iki mağlubiyet alan Osmancık Belediyespor ikinci yarıdaki ilk iki maçından da tek golle mağlup olarak puansız ayrıldı. İlk hafta Niksar deplasmanında geçen haftada evinde Merzifonspor’a 1-0 mağlup olan Osmancık Belediyespor ikinci yarıda henüz puanla tanışamadı.

Kırmızı Beyazlı takım ilk yarıda yaşadığı gol sorununu çözmek için devre arasında yaptığı transferler ilk iki haftada beklenen katkıyı vermedi. Yarın Ünyespor ile deplasmanda oynayacağı maçta ikinci yarıdaki ilk galibiyetini almak isteyen Osmancık Belediyespor’da tüm esaplar galibiyet üzerine.

Hafta boyunca bu maça hazırlanan Osmancık Belediyespor’da sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Ligde 15 maç sonunda üç galibiyet ve bir beraberlik alan 10 puanla son sırada bulunan Ünyespor takımı ligde kalma umutlarını devam ettirmek için yarın evinde oynayacağı maçı kazanmak istiyor.

Osmancık Belediyespor antrenör futbolcusu Turgay Doğan, ikinci yarıda oynadıkları iki maçtada mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi. İki maçtada çok üstün bir futbol oynamalarına ve sayısız pozisyona girmelerine karşın bunları sonuçlandıramadıklarını belirten Doğan ‘Devre arası transferlerimizin uyum süreci çok güzel geçti. Oyun olarakta istediklerimizi sahaya yansıttık fakat skoru lehimize çeviremeyince olmuyor.

Yarın oynayacağımız Ünyespor maçında güzel oyunu golle süsleyerek kazanıp kötü gidişe son vermek ve yeniden sıralamada üst sıralarda kendimize yer bulmak istiyoruz’ dedi.

Osmancık Belediyespor bugün saat 10’da Ünye’ye hareket edecek ve akşam saatlerinde maçın oynanacağı sahada yapacağı ter idmanı ile hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020, 19:41