Osmancık yarışı bırakmıyor

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Osmancık Belediyespor’un ikinci yarıdaki çıkışı devam ediyor.

Kırmızı Beyazlılar Çayıralan Esnafspor deplasmanında 2-1 galip dönerek zirve yarışına devam dedi.

Grupta lider durumda bulunan Ankara TKİspor Yeşil Kamanspor deplasmanında 5-2’lik galibiyet ile ayrılarak liderliğini devam ettirdi. Yozgatspor ise il derbisinde Sorgun Belediyespor’u zorlu bir mücadele sonunda 2-1 yenerek maç fazlası ile ikinciliğe yükseldi.

Zirvenin gizli ortağı Keçiören Belediye Bağlumspor ise Ankara DSİspor ile oynadığı maçın 54. dakikasında 0-0 devam ederken Ankara DSİspor’dan bir oyuncu kırmızı kart gördü. Bu oyuncu sahadan çıkarken maça gelen Bağlumspor taraftarlarınn saldırısı üzerine konuk takım taraftarı yasağı olmasına rağmen maça giren Bağlum taraftarlarına tepki olarak yeşil beyazlı takım sahadan çekildi. Bu maçla ilgili kararı Futbol Federasyonu verecek.

Osmancık Belediyespor Antrenörü Turgay Doğan ikinci yarıda hedeflerinin sekiz maçıda kazanmak olarak belirlediklerini Keçiören maçı dışında bunu başardıklarını belirterek ‘Biz kalan tüm maçlarımızı kazanacağız ve rakiplerimizin alacağı sonuçları bekleyeceğiz. Çayıralan deplasmanında takım olarak iyi başladık öne geçtik. İlk dakikalarda maçı bitirecek pozisyonları değerlendiremedik. Son bölümde galibiyeti korumak içgüdüsü ile kapandık sonucunda galip ayrılarak çıkışımızı sürdürdük. Ligde bu hafta sonunda grubun şampiyonluk adayı Yozgatspor ile evimizde oynayacağımız maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Sahamızda oynayacağımız bu maçta en büyük güvencemiz taraftarımız olacak. Onların vereceği destek ile evimizde kazanıp hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Futbolcularımı verdikleri mücadele ve kazandıkları üç puandan dolayı tebrik ediyorum. Şimdi tek hedefimiz üç maçımıza kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek’ dedi.