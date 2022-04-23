Osmancık yine Bal'da

HALİL ÖZTÜRK

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL)'te Çorum temsil eden Osmancık Belediyespor, Bal Ligi'ne katılma maçında Sungurlu Belediyespor'u 5-1 yenerek yeniden BAL Lig'ine katılmaya hak kazandı.

Çorum Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Osmancık Belediyespor baştan sona üstün bir oyun sergileyerek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Osmancık Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri Kaan Akar (3), İsmail Savaş ve Sungurlu Belediyespor'un kendi kalesine attığı gol getirdi. Sungurlu Belediyespor'un tek golünü ise maçın son saniyesinde Vedat Aşkan attı.