Osmancık Yozgat'ta tek golle mağlup

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Osmancık Belediyespor üç haftalık galibiyet serisini Yozgatspor karşısında son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup oldu.Yozgat sahasında oynanan maç beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Sahanın küçük olması nedeni ile bunda önceki maçlardaki futbolunu oynamakta zorlanan Osmancık Belediyespor pas yapmakta zorlandı. Fizik olarak güçlü rakibi önünde kapanarak rakibine fazla pozisyon vermeyen kırmızı beyazlılar ani ataklarla etkili olmaya çalıştı.

Bu ataklarında son vuruşlarda başarılı olamayan Osmancık Belediyespor 73. dakikada yan toptan yediği golle deplasmanda rakibine 1-0 yenilerek üç haftalık galibiyet serisini noktaladı.

6. dakikada ani gelişen Osmancık Belediyespor atağında Ebubekir’in indirdiği topa Yavuz sert vurdu top üstten az farkla auta gitti.

19. dakikada savunma arkasına atılan topla Taha Arslan topla buluştu kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda sert vurdu top az farkla auta gitti.

73. dakikada ev sahibi takım golü geldi. Bu dakikada sağ kanattan kazanılan faul atışında Muharrem’in ortasında kaleci Enes topu elinden sektirdi boşta kalan topu Levent kafa vuruşu ile topu Osmancık Belediyespor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçan kalan dakikalarında temsilcimiz Osmancık Belediyespor beraberlik için baskı kurdu ancak son vuruşlarda başarılı olamayınca deplasmandan 1-0 mağlup dönerek haftayı puansız kapattı.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021, 11:14