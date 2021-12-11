Osmancık, Yozgat’ta seriyi dört maça çıkarmak istiyor

Bölgese Amatör Lig temsilcimiz Osmancık Belediyespor ligin yedinci haftasında yarın Yozgatspor 1959 FK deplasmanında seriyi dört maça çıkarmak için mücadele edecek.

Kötü başladığı sezonda son üç maçından galibiyet ile ayrılarak büyük bir çıkış yapan ve sıralamada üçüncü sıraya kadar yükselen Osmancık Belediyespor yarın saat 14’de Bozok Stadı’nda Yozgatspor deplasmanında karşılaşacak.

Ev sahibi takım iddialı başladığı sezonda son haftalarda kaybettiği puanlarla beşinci sıraya kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta sonunda Sorgun Belediyespor deplasmanından 0-0 beraberlik ile dönen kırmızı siyahlı takım ligde iddiasını sürdürmek için evinde oynayacağı maçı kazanmak istiyor.

Temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise son üç maçta yükselen form grafiği ve bulduğu moralle Yozgatspor deplasmanında da kazanarak galibiyet serisini dört maça çıkarmak istiyor. Antrenör Turgay Doğan genç ve mücadeleci bir takım olduklarını bunun karşılığını sahada aldıklarnı söyledi. Yozgatspor deplasmanında da iyi mücadele edip istedikleri üç puanı almak için çalışmalarını tamamladıklarını belirten Doğan ‘Rakibimiz grubun iddialı takımlarından. Bizde kazanma alışkanlığını kazandık ve moralliyiz. Zor maçta kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz’ dedi.

Hakem Ankara’dan Mustafa Ünver

Yozgatspor - Osmancık Belediyespor maçını Ankara bölgesi hakemi Mustafa Ünver yönetecek. Yardımcılarıda aynı ilden Ömer Sözcü ve Beran Yalçın. Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Aktaş. Maçın gözlemcisi ise Kırıkkale’den Mustafa Apaydın.