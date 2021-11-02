Osmancık zirveye ortak oldu

HARUN AKKAYA

Kadınlar 2. Voleybol Liginde üçüncü hafta maçları sonunda Osmancık Belediyespor zirveye ortak oldu.

Fındıklı Gençlikspor temsilcimiz Çorum Voleybol’ün gitmemesi nedeni ile haftayı oynamadan üç puanla kapatarak zirvedeki yerini korudu. Osmancık Belediyespor ise ligde evindeki ilk maçında Sivas İl Özel İdarespor önünde çok rahat bir galibiyet alarak ikinci maçınıda set vermeden kapattı ve 6 puanla liderle puanlarını eşitledi. Grubun diğer maçında ise İskofyaspor, Çarşamba Gençlikspor deplasmanından 3-0’lık galibiyet ile dönerek ilk galibiyetini aldı.

Ligde 4. hafta maçları pazar günü oynanacak. Çorum Voleybol evinde Fatsa Halk Eğitim ile karşılaşacak. Zirveye ortak olan Osmancık Belediyespor ise Trabzon İskofyaspor deplasmanından galibiyetle dönerek iddiasını sürdürmek istiyor.