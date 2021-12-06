Osmancık zirveye tutundu

Bölgesel Amatör Lig’de Osmancık Belediyespor üç maçlık galibiyet serisinin ardından üçüncü sıraya kadar yükseldi.

Grupta Ankara TKİspor evinde konuk ettiği Yeşil Kamanspor önünde 5-0’lık farklı galibiyet ile liderliğini devam ettirdi.

Takipcisi Keçiören Belediyesi Bağluspor takımı ise evinde Ankara DSİspor ile 0-0 berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı. İki Yozgat takımı Sorgun Belediyespor ve Yozgatspor arasındaki maçtan da gol sesi çıkmadı ve takımları haftayı birer puanla kapattılar.

Temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise bu sezon oluşturduğu genç kadrosu ile sezona kötü başladı. İlk iki maçından mağlubiyet ile ayrıldıktan sonra Mucur Yabanlıspor önünde evinde aldığı galibiyetin verdiği moralle yakaladığı çıkışı önceki hafta Keçiören Belediye Bağlumspor deplasmanında da sürdürmüştü.

Bu hafta sonu ise evinde konuk ettiği Çayıralan Esnafspor önünde mağlup duruma düşmesine karşın rakibini son bölümde bulduğu gollerle 5-1’lik farklı skorla yenmeyi başaran Osmancık Belediyespor puan sıralamasında üçüncü sıraya kadar yükseldi.

Ligde bu hafta sonu Yozgatspor 1959 deplasmanında galibiyet arayacak olan Osmancık Belediyespor’da antrenör Turgay Doğan takımının oyununundan ve mücadelesinden son derece memnun. Genç bir takım olduklarını belirten Doğan ‘Sezon başında istediğimiz oyunu oynayamadık. Ancak her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyoruz. Çayıralan maçında da geriye düşmemize rağmen oyundan kopmadık ve sonucunda hakettiğimiz farklı bir galibiyet aldık. Biz hedefimizi maç maç koyuyoruz ve bu maçı unuttuk şimdi önümüzde Yozgatspor maçı var. Bugünden itibaren çalışmalarımızı bu maça yoğunlaştrıyoruz. Grupta zorlu rakiplerimiz var ve bizde ligi bitirebileceğimiz en üstlerde yerde tamamlamak istiyoruz. Genç bir takımız bu yıl kazandığımız tecrübe ile önümüzdeki sezon daha büyük hedeflerle lige başlamayı hedefliyoruz. Bu yılda bunu başarabilirsek daha mutlu oluruz’ dedi.